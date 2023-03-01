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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Череватый о Бахмуте: Только командование видит, есть ли необходимость отводить войска. На данный момент такого решения нет

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Интенсивные бои за Бахмут идут с лета прошлого года, город разрушен
Интенсивные бои за Бахмут идут с лета прошлого года, город разрушен
Фото: ЕРА

Украинское военное командование не принимало решения об отводе войск из Бахмута Донецкой области. Об этом в комментарии CNN рассказал 1 марта спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Украинские военные отводят войска с определенных позиций, если видят, что "угроза нашему личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию", рассказал он. 

Череватый продолжил, что "только командование видит, есть ли такая необходимость в этой ситуации". Соответствующие решения принимаются на заседании штаба, "на данный момент такого решения нет", добавил спикер. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Сергей Череватый
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