Череватый о Бахмуте: Только командование видит, есть ли необходимость отводить войска. На данный момент такого решения нет

Интенсивные бои за Бахмут идут с лета прошлого года, город разрушен Фото: ЕРА

Украинские военные отводят войска с определенных позиций, если видят, что "угроза нашему личному составу и оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию", рассказал он.

Череватый продолжил, что "только командование видит, есть ли такая необходимость в этой ситуации". Соответствующие решения принимаются на заседании штаба, "на данный момент такого решения нет", добавил спикер.