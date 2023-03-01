Фейгин: Чем жестче будет позиция украинского руководства, НАТО и США, тем скорее предметом переговоров с РФ будет вопрос репараций, а не сколько территорий достанется Москве в обмен на мир

Фейгин: В России проглотят и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса Фото: Mark Feygin / Facebook

"Нужно подождать и украинской армии доказать... Да, при помощи американского вооружения, планировании операций, которое помогает осуществлять Пентагон, командованию Вооруженных сил и самому [главнокомандующему ВСУ Валерию] Залужному доказать, что ничего подобного – нет такого табу, что "мы не можем освободить всю территорию, рискуя развязать третью мировую – ядерную – войну", – сказал он.

По словам блогера, "эти опции отменяются одна за другой", и об этом свидетельствуют последние речи президента РФ Владимира Путина.

"Они [россияне] проглотят и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса. Проглотят, как они проглотили Херсон, как они проглотили часть Харьковской области, как они проглатывают неуспех так называемой наступательной операции на Бахмут [Донецкой области] уже сколько месяцев", – считает Фейгин.

Он отметил, что "это говорит о том, что нужно, чтобы и сознание дрейфовало в эту сторону".

"Чем жестче, чем тверже, чем неотвратимее будет позиция украинского руководства и, как следствие, руководства НАТО, руководства Соединенных Штатов, тем скорее предметом переговоров будет вопрос репараций, а не сколько территорий достанется Москве в обмен на мир", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

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