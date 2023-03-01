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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Чем жестче будет позиция украинского руководства, НАТО и США, тем скорее предметом переговоров с РФ будет вопрос репараций, а не сколько территорий достанется Москве в обмен на мир

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Фейгин: В России проглотят и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса
Фейгин: В России проглотят и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса
Фото: Mark Feygin / Facebook

Вооруженные силы Украины могут освободить всю оккупированную Россией украинскую территорию. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Нужно подождать и украинской армии доказать... Да, при помощи американского вооружения, планировании операций, которое помогает осуществлять Пентагон, командованию Вооруженных сил и самому [главнокомандующему ВСУ Валерию] Залужному доказать, что ничего подобного – нет такого табу, что "мы не можем освободить всю территорию, рискуя развязать третью мировую – ядерную – войну", – сказал он.

По словам блогера, "эти опции отменяются одна за другой", и об этом свидетельствуют последние речи президента РФ Владимира Путина.

"Они [россияне] проглотят и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса. Проглотят, как они проглотили Херсон, как они проглотили часть Харьковской области, как они проглатывают неуспех так называемой наступательной операции на Бахмут [Донецкой области] уже сколько месяцев", – считает Фейгин.

Он отметил, что "это говорит о том, что нужно, чтобы и сознание дрейфовало в эту сторону".

"Чем жестче, чем тверже, чем неотвратимее будет позиция украинского руководства и, как следствие, руководства НАТО, руководства Соединенных Штатов, тем скорее предметом переговоров будет вопрос репараций, а не сколько территорий достанется Москве в обмен на мир", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, война, Вооруженные силы Украины, переговоры, Марк Фейгин, Алеся Бацман, война России против Украины, Бахмут, блогер, репарации
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