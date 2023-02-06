Фейгин: Не думаю, что у Путина может быть хоть какая-то полноценная жизнь после власти. Так, чтобы он яхту купил и плавал межу Аркашоном и Биаррицем

Фейгин сомневается в возможностях Путина распоряжаться накопленным богатством после потери им власти в РФ, поскольку "очень тяжело этим воспользоваться, если ты военный преступник".
"Если ты глава государства такого, как Россия, наверное, это какое-то значение имеет. Ты этим можешь как-то – уже не знаю – распоряжаться и так далее. Но если ты всеми гонимый, пария такой в мире, которого ищут и хотят прибить в конечном итоге, посадить, убить, то, честно говоря, не в коня корм. Куда эти богатства, если ты реально должен прятаться и изображать из себя садовника?" – убежден он.
Блогер рассказал, что в Аргентине после Второй мировой войны "затерялось" множество бывших эсэсовцев – "целые города". Но сейчас, подчеркивает Фейгин, "время другое, мир не тот, все под микроскопом", и он сомневается, что президенту страны-оккупанта удастся нечто подобное.
"Я не думаю, что у Путина есть жизнь после власти. Я не думаю, что у него может быть хоть какая-то жизнь после власти. Полноценная жизнь – так, что он яхту купил и между Аркашоном плавает и Биаррицем (города на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива. – "ГОРДОН"). Маловероятно, что такое возможно. Хотя у его дочери – дом в Англете, на границе Англета и Биаррица, а у [бывшей] жены – в Англете, во Франции", – заявил он.
По данным юриста, эта недвижимость сейчас арестована – "ничего не отдадут, все заберут".
Фейгин также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.
"Наверное, такие трюки они выполняют. Я не думаю, что это делает Пригожин. Скорее всего, это доверенные лица ответственные на Лубянке, из коллегии ФСБ. Там масса таких. В коллегии ФСБ главные генералы, которые управляют всем в России – всей экономикой, всеми деньгами и так далее", – допустил он.
Как доверенные лица Путина, уточнил блогер, они управляют, "естественно, его деньгами".
"Но это такая система, при который ты имеешь значение и ты самый богатый, только если ты на этой вершине пирамиды – у власти. Как только ты с нее скатился – ты просто персональный пенсионер", – подытожил Фейгин.
Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
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Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.
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Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.