Фейгин: Не думаю, что у Путина может быть хоть какая-то полноценная жизнь после власти. Так, чтобы он яхту купил и плавал межу Аркашоном и Биаррицем

Путин может контролировать накопленные им, но скрываемые богатства только до момента, пока в его руках власть, считает Фейгин Фото: EPA

Фейгин сомневается в возможностях Путина распоряжаться накопленным богатством после потери им власти в РФ, поскольку "очень тяжело этим воспользоваться, если ты военный преступник".

"Если ты глава государства такого, как Россия, наверное, это какое-то значение имеет. Ты этим можешь как-то – уже не знаю – распоряжаться и так далее. Но если ты всеми гонимый, пария такой в мире, которого ищут и хотят прибить в конечном итоге, посадить, убить, то, честно говоря, не в коня корм. Куда эти богатства, если ты реально должен прятаться и изображать из себя садовника?" – убежден он.

Блогер рассказал, что в Аргентине после Второй мировой войны "затерялось" множество бывших эсэсовцев – "целые города". Но сейчас, подчеркивает Фейгин, "время другое, мир не тот, все под микроскопом", и он сомневается, что президенту страны-оккупанта удастся нечто подобное.

"Я не думаю, что у Путина есть жизнь после власти. Я не думаю, что у него может быть хоть какая-то жизнь после власти. Полноценная жизнь – так, что он яхту купил и между Аркашоном плавает и Биаррицем (города на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива. – "ГОРДОН"). Маловероятно, что такое возможно. Хотя у его дочери – дом в Англете, на границе Англета и Биаррица, а у [бывшей] жены – в Англете, во Франции", – заявил он.

По данным юриста, эта недвижимость сейчас арестована – "ничего не отдадут, все заберут".

Фейгин также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.

"Наверное, такие трюки они выполняют. Я не думаю, что это делает Пригожин. Скорее всего, это доверенные лица ответственные на Лубянке, из коллегии ФСБ. Там масса таких. В коллегии ФСБ главные генералы, которые управляют всем в России – всей экономикой, всеми деньгами и так далее", – допустил он.

Как доверенные лица Путина, уточнил блогер, они управляют, "естественно, его деньгами".

"Но это такая система, при который ты имеешь значение и ты самый богатый, только если ты на этой вершине пирамиды – у власти. Как только ты с нее скатился – ты просто персональный пенсионер", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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