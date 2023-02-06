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Фейгин: Не думаю, что у Путина может быть хоть какая-то полноценная жизнь после власти. Так, чтобы он яхту купил и плавал межу Аркашоном и Биаррицем

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Путин может контролировать накопленные им, но скрываемые богатства только до момента, пока в его руках власть, считает Фейгин
Путин может контролировать накопленные им, но скрываемые богатства только до момента, пока в его руках власть, считает Фейгин
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин выстроил в российской верхушке систему, внутри которой есть иерархия, и всеми деньгами, нажитыми во время пребывания во главе России, он владеет, пока находится у власти. Как только он перестает быть у власти – состояние становится бесхозным. Такое мнение российский юрист и блогер Марк Фейгин выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Фейгин сомневается в возможностях Путина распоряжаться накопленным богатством после потери им власти в РФ, поскольку "очень тяжело этим воспользоваться, если ты военный преступник".

"Если ты глава государства такого, как Россия, наверное, это какое-то значение имеет. Ты этим можешь как-то – уже не знаю – распоряжаться и так далее. Но если ты всеми гонимый, пария такой в мире, которого ищут и хотят прибить в конечном итоге, посадить, убить, то, честно говоря, не в коня корм. Куда эти богатства, если ты реально должен прятаться и изображать из себя садовника?" – убежден он.

Блогер рассказал, что в Аргентине после Второй мировой войны "затерялось" множество бывших эсэсовцев  "целые города". Но сейчас, подчеркивает Фейгин, "время другое, мир не тот, все под микроскопом", и он сомневается, что президенту страны-оккупанта удастся нечто подобное.

"Я не думаю, что у Путина есть жизнь после власти. Я не думаю, что у него может быть хоть какая-то жизнь после власти. Полноценная жизнь – так, что он яхту купил и между Аркашоном плавает и Биаррицем (города на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива. – "ГОРДОН"). Маловероятно, что такое возможно. Хотя у его дочери – дом в Англете, на границе Англета и Биаррица, а у [бывшей] жены – в Англете, во Франции", – заявил он.

По данным юриста, эта недвижимость сейчас арестована – "ничего не отдадут, все заберут".

Фейгин также прокомментировал версию, что российский бизнесмен Евгений Пригожин с помощью принадлежащей ему частной военной компании "Вагнер" прячет деньги и золото Путина в странах Африки.

"Наверное, такие трюки они выполняют. Я не думаю, что это делает Пригожин. Скорее всего, это доверенные лица ответственные на Лубянке, из коллегии ФСБ. Там масса таких. В коллегии ФСБ главные генералы, которые управляют всем в России – всей экономикой, всеми деньгами и так далее", – допустил он.

Как доверенные лица Путина, уточнил блогер, они управляют, "естественно, его деньгами".

"Но это такая система, при который ты имеешь значение и ты самый богатый, только если ты на этой вершине пирамиды – у власти. Как только ты с нее скатился – ты просто персональный пенсионер", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал  Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Путин не сможет воспользоваться своим огромным богатством после того, как отойдет от власти в России. Такое мнение в интервью Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

У Путина в феврале 2022 года были все возможности не начинать вторжения в Украину, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону  живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман. "Он мог всю жизнь жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков, и править Россией еще как минимум 30 лет. Все у него было в руках", – сказал он.

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов допустил в интервью Гордону, что Путину могут предложить некие гарантии безопасности в обмен на уход от власти. По мнению Касьянова, никто при этом не станет обсуждать с Путиным сохранение его активов, а единственной страной, которая может принять и защитить президента РФ, является Китай.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, Кремль, ФСБ, Марк Фейгин, Алеся Бацман, деньги, политика, активы, интервью, власть, криптовалюта
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