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Фейгин: Чего боится Путин? Реальной смерти: что его отравят, убьют. Он параноидальный

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Путин серьезно ограничил круг общения в том числе потому, что боится смерти, убежден Фейгин
Путин серьезно ограничил круг общения в том числе потому, что боится смерти, убежден Фейгин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин настолько изолирован и недоступен, что возникает вопрос: кто в действительности управляет Россией? Такое мнение российский юрист и блогер Марк Фейгин выразил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Путин же, действительно, реально уже один, изолирован абсолютно. Он ни с кем не встречается. Посмотрите: он проводит видеоконференции, по видео-конференц-связи встречается с председателем правительства, с Советом безопасности, якобы со вдовами, матерями... Там какие-то сидят ФСОшные [из обеспечивающей безопасность первых лиц РФ Федеральной службы охраны] тети. То ли на хромакей снимают, то ли совмещают. В общем, никто ничего не понимает", – заметил Фейгин.

Он отметил контраст в поведении российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского

"Вот он в Херсон приехал, там, в Бахмут – значит, живой Зеленский. По нему это видно. Кто-нибудь на фронте или в таких местах вообще видел Путина когда-нибудь последний год? Я уже не говорю про более долгий срок. То есть он в бункере – где он, что он?" – высказался блогер.

В случае с главой Кремля, по наблюдениям Фейгина, невозможна или практически отсутствует любая тактильная коммуникация, "когда живого человека ты трогаешь – и [понятно, что] он живой".

"И вот тут, конечно, возникает вопрос: а кто управляет страной, если этот человек не встречается ни со своим народом, ни со своими военными, ни с каким-то значимым кругом людей, которые могут сказать, это он или не он? Возникает вопрос: вообще кто принимает решения самые дикие? Например, разбомбить дом в Днепре – это он принимал? Пусть он как-то за это отвечает. Пусть отвечает за это его двойник? Или кто будет отвечать?" – размышляет юрист.

По его мнению, в связи с этим возникает серьезный вопрос о "тех самых центрах принятия решений".

"Многие говорят, что некоторые вопросы решает именно окружение – самые дичайшие вопросы. [Российский бизнесмен, близкий друг Путина Юрий] Ковальчук есть, руководство ФСО, группа его [Путина] референтов. То есть это люди, которые с ним могут находиться постоянно. А все решения, которые он принимает, узнаются именно через этот приводной ремень. В этом смысле, конечно, – повторяю – никто не знает, кто принимает решения: Путин лично, его двойники или окружение", – утверждает Фейгин.

По его информации, даже спикер Кремля Дмитрий Песков не встречается с президентом РФ каждый день.

"Даже [Антон] Вайно – глава его администрации – далеко не каждый день с ним встречается. Там, раз в месяц – вот такие вещи. А все остальное передается через очень ограниченный круг людей. Ну это вообще не секрет. Чего он боится? Он боится смерти. Он боится реальной смерти: что его отравят, убьют и так далее. Он параноидальный. Но это и раньше было", – говорит юрист.

Логичным продолжением изолированности Путина от внешнего мира является и "чемоданчик с фекалиями", считает он.

"Как мы определим, настоящий ли это Путин? Ну все-таки он же не случайно боится, кладет в чемодан, чтобы не попали [ни в чьи руки] его биоматериалы. Хотя мы это все называем отхожим местом и дерьмом, а он боится, что действительно определят его состояние – и в конечном итоге его как-то смогут идентифицировать в любом случае: Путин или не Путин", – пояснил блогер.

Юрист убежден, что человек, который ни с кем не находится в полноценной коммуникации, не может считаться в полном смысле президентом.

"Это диктатор, который закупорен, закапсулирован, где-то спрятавшийся, который принимает самые чудовищные решения об убийствах огромного числа людей: чужих и своих. Вот о чем речь. Не проще ли его, действительно, устранить – и как бы с глаз долой и из сердца вон?" – подытожил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства, а президентом стал Дмитрий Медведев, до этого бывший премьером. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году и возглавлять РФ до 2036 года. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Украинский телеведущий и журналист Савик Шустер допускал, что Путина в России могут убить. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, убийство, Кремль, ФСБ, угрозы, Марк Фейгин, ФСО, Алеся Бацман, политика, безопасность, двойник, интервью, диктатор
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