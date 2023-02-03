Гончаренко: У Путина не то что руки по локоть в крови – он весь залит кровью

"Рабство – оно в [россиянах] есть. Мы тоже это видим, это факт. И оно есть везде, и в элитах оно тоже есть. На самом деле здесь такая... Оно математически не просчитывается, но будет в определенный момент, когда для российских элит риски не попробовать свергнуть Путина станут больше для их жизни, чем риск попробовать свергнуть Путина. Потому что очевидно, что попытка свержения Путина несет прямые риски. Это человек, у которого руки не по локоть в крови, а он весь залит кровью. И его совершенно ничего не остановит просто убивать их целыми семьями", – считает нардеп.
По его словам, власть Путина держится на страхе.
"Но, конечно, наступит рано или поздно момент, когда страх катастрофы, к которой он их ведет, может перевесить. Когда он наступит, мы не знаем… Мы недооценивали степень контроля Путиным российского общества и степень глубокой и запущенной болезни российского общества, насколько оно глубоко больно. Но при этом все равно с автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться", – отметил Гончаренко.
Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность президента РФ в 2024 году. В Кремле уже начали подготовку к выборам, и в них примет участие Путин, сообщил 13 января 2023 года российский "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В то же время ряд экспертов, например исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится.