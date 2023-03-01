ССО показали работу снайперов на бахмутском направлении

"Во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций наши воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника. Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, пытавшимся незаметно двигаться в сторону украинских позиций", – говорится в сообщении.

Снайперы ликвидировали семерых россиян, еще трое были ранены.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.