В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей, которые остаются в Бахмуте

"Наши коллеги говорят нам, что они обеспокоены судьбой мирных жителей, которые остаются в городе Бахмут Донецкой области. Наши местные партнеры рассказали нам, что в городе осталось около 4 тыс. мирных жителей по сравнению с довоенным населением в 73 тыс. человек, большинство из них укрываются в подвалах и убежищах. Из-за напряженной ситуации с безопасностью в этом районе осталось очень мало гуманитарных и волонтерских организаций, и поэтому большинство жителей города в основном полагаются на оставшиеся гуманитарные грузы от предыдущих поставок", – заявил он.

По словам Дюжаррика, централизованное водо-, электро- и теплоснабжение в Бахмуте прекращено из-за повреждения гражданской инфраструктуры.

"Еще раз необходимо подчеркнуть, что гражданское население должно быть защищено, в том числе иметь возможность безопасно покинуть зону боевых действий в направлении по своему выбору", – добавил спикер.