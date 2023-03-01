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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей, которые остаются в Бахмуте

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В районе Бахмута продолжаются бои
В районе Бахмута продолжаются бои
Фото: EPA

В ООН обеспокоены судьбой мирных жителей Бахмута Донецкой области. Об этом на брифинге 28 февраля заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, текст речи опубликован на сайте организации.

"Наши коллеги говорят нам, что они обеспокоены судьбой мирных жителей, которые остаются в городе Бахмут Донецкой области. Наши местные партнеры рассказали нам, что в городе осталось около 4 тыс. мирных жителей по сравнению с довоенным населением в 73 тыс. человек, большинство из них укрываются в подвалах и убежищах. Из-за напряженной ситуации с безопасностью в этом районе осталось очень мало гуманитарных и волонтерских организаций, и поэтому большинство жителей города в основном полагаются на оставшиеся гуманитарные грузы от предыдущих поставок", – заявил он.

По словам Дюжаррика, централизованное водо-, электро- и теплоснабжение в Бахмуте прекращено из-за повреждения гражданской инфраструктуры.

"Еще раз необходимо подчеркнуть, что гражданское население должно быть защищено, в том числе иметь возможность безопасно покинуть зону боевых действий в направлении по своему выбору", – добавил спикер.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении, говорили в Генштабе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 22 февраля.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Стефан Дюжаррик
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