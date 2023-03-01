Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

"Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона и Хазанавичуса. Семь самых значимых событий февраля

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Работа над съемками клипа группы "Антитіла" длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом
Работа над съемками клипа группы "Антитіла" длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Интернет-издание "ГОРДОН" в конце февраля вспоминает самые яркие события месяца в украинских шоу-бизнесе и культуре.

Оскароносный Хазанавичус в Украине

7 февраля в Украину приехал оскароносный французский режиссер, актер и сценарист Мишель Хазанавичус. Он посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень Киевской области.

Во время приезда актер согласился стать послом фандрайзинговой платформы United24.

Украинизация в музее Метрополитен в Нью-Йорке

8 февраля стало известно, что сотрудники музея искусства Метрополитен в Нью-Йорке (США) изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах". Также музей Метрополитен внес исправления в описание работ уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи, назвав его украинцем. Ранее его представляли как российского художника.

10 февраля украинцы обратили внимание на то, что сотрудники музея признали Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими, а не российскими художниками, как говорилось в описании к их картинам ранее.

"Фортеця "Бахмут"

10 февраля украинская группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця "Бахмут". На данный момент клип собрал около 5 млн просмотров.

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады. 

"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без приукрашиваний, без грима, все так, как оно есть: мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя. 

ВИДЕО
Видео: АНТИТІЛА / YouTube

Взнос ДиКаприо

16 февраля стало известно, что американский актер Леонардо ДиКаприо внес благотворительный взнос в фонд, основанный первой леди Украины Еленой Зеленской для оказания помощи детским домам семейного типа. 

Сумма взноса не разглашается, но известно, что благодаря ДиКаприо фонд сможет оказать помощь детям, которые больше всего пострадали от войны.

Украинские музыканты в Карнеги-холле

В ночь на 16 февраля академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии  выступил с концертом в нью-йоркском Карнеги-холле.

"Наш оркестр шел к этому 120 лет. И теперь мы на этой сцене. Поздравляю каждого музыканта с этим вступлением и очень всеми горжусь",  после выступления сказал директор оркестра, флейтист Михаил Сосновский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0X1NZ4SBzpv7jUvxhfBWT97bYrTAPN1FNJ5YgxYJMVaGpaVS3qZ1w4df3XKMkoP4pl&id=100063574000519

Джек Глисон в Украине

16 февраля в Украину прибыл звезда сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон. Актер привез пикап для ВСУ, а также провел в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0T5fmusZuBJYsS7hvQqzmnngz2pJDFrZgnfPYZ27fd5nYqiSFJYCNYgtv7VrCySibl&id=100001564227854


Приезд Роберта Дель Наи, которого СМИ называют Бэнкси

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная 23 февраля в Instagram сообщил, что прибыл в Украину, и разместил снимки, которые сделаны во Львове и Киеве. В 2016 году СМИ предположили, что Роберт Дель Ная является анонимным уличным художником Бэнкси.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоу-бизнес, Бэнкси, Игра престолов, Бахмут, Тарас Тополя, Massive Attack, Антитіла, переименование, Карнеги-холл, Мишель Хазанавичус, Джек Глисон, Роберт Дель Ная
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