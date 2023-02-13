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13 февраля, 2023
 
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Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео

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Группа "Антитіла" снимала клип на песню "Фортеця Бахмут" непосредственно в Бахмуте с участием украинских защитников
Группа "Антитіла" снимала клип на песню "Фортеця Бахмут" непосредственно в Бахмуте с участием украинских защитников
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Украинская группа "Антитіла" выступила в суперфинале музыкального фестиваля в Сан-Ремо (Италия), вживую исполнив свою новую песню "Фортеця Бахмут". Видео выступления артисты 12 февраля опубликовали на своей странице в Instagram.

"Вживую для 20-миллионной аудитории, и важнейший месседж сегодня – Украина стоит. Украина сражается. Украина победит! Спасибо организаторам. Спасибо силам обороны Украины, послу Украины в Италии, Офису президента Украины и всему украинскому народу, от имени которого исполняли песню", – написали артисты. 

Контекст:

Премьера клипа на песню "Фортеця Бахмут" состоялась 10 февраля. Сама композиция была представлена за неделю до этого. Видео музыканты снимали непосредственно в Бахмуте с участием украинских защитников. 

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Италия, война России против Украины, Антитіла
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