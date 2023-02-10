  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео

Идея клипа группы "Антитіла" на песню "Фортеця Бахмут" в том, что снаряды с цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

На своей странице в Facebook музыканты рассказали, что в клипе снимались настоящие военные, которые защищают Бахмут, а также показана "реальная, а не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям".

Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Часть кадров была отснята в Киеве на ледовом стадионе.

"И песня, и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает яростное сопротивление российским оккупантам. Съемки были согласованы с командованием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из песни", – рассказали музыканты.

Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без прикрас, без грима, все так, как оно есть – мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.

В публикации отмечается, что музыканты привезли в обстреливаемый российскими оккупантами Бахмут оборудование, стоимость которого составляет $300 тыс.

По словам Тополи, некоторые кадры, снятые во время съемок клипа, навсегда останутся неопубликованными.

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