  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео

На своей странице в Facebook музыканты рассказали, что в клипе снимались настоящие военные, которые защищают Бахмут, а также показана "реальная, а не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям".
Работа над съемками клипа длилась трое суток на настоящих позициях во время выполнения боевых заданий под Бахмутом. Часть кадров была отснята в Киеве на ледовом стадионе.
"И песня, и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает яростное сопротивление российским оккупантам. Съемки были согласованы с командованием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из песни", – рассказали музыканты.
Участие в съемках приняли военнослужащие 59-го гаубичного артдивизиона 45-й отдельной артиллерийской бригады.
"Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без прикрас, без грима, все так, как оно есть – мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.
В публикации отмечается, что музыканты привезли в обстреливаемый российскими оккупантами Бахмут оборудование, стоимость которого составляет $300 тыс.
По словам Тополи, некоторые кадры, снятые во время съемок клипа, навсегда останутся неопубликованными.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. Во время выступления в Брюсселе (Бельгия) 9 февраля он заявил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".