Симфонический оркестр Львовской филармонии выступил в Карнеги-холле

"Гордость представлять Украину в этом концертном зале. Исторический момент. Эмоции переполняют", – говорится в комментарии артистов под фото, на котором они запечатлены после концерта на сцене Крнеги-холла.
"Наш оркестр шел к этому 120 лет. И теперь мы на этой сцене. Поздравляю каждого музыканта с этим вступлением и очень всеми горжусь", – после выступления сказал директор оркестра, флейтист Михаил Сосновский.
Музыканты в том числе исполнили:
Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии в настоящее время находится на гастролях в США. У артистов запланировано 40 концертов.