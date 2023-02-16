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Симфонический оркестр Львовской филармонии выступил в Карнеги-холле

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Симфонический оркестр Львовской филармонии сейчас находится на гастролях в США
Симфонический оркестр Львовской филармонии сейчас находится на гастролях в США
Фото: Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine / Facebook

Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии в ночь на 16 февраля выступил с концертом в нью-йоркском Карнеги-холле. Об этом сообщается на странице оркестра в Facebook.

"Гордость представлять Украину в этом концертном зале. Исторический момент. Эмоции переполняют", – говорится в комментарии артистов под фото, на котором они запечатлены после концерта на сцене Крнеги-холла.

"Наш оркестр шел к этому 120 лет. И теперь мы на этой сцене. Поздравляю каждого музыканта с этим вступлением и очень всеми горжусь",  после выступления сказал директор оркестра, флейтист Михаил Сосновский.

Музыканты в том числе исполнили:

  • камерную симфонию украинского композитора Евгения Станковича;
  • первый фортепианный концерт Иоганнеса Брамса вместе с украинско-американским пианистом Станиславом Христенко;
  • симфонию Антонина Дворжака №9 (другое название – "Из Нового света").
https://www.facebook.com/100063574000519/videos/2463354500483904/

Контекст:

Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии в настоящее время находится на гастролях в США. У артистов запланировано 40 концертов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Львов, музыка, Нью-Йорк, музыкант, Карнеги-холл
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