Симфонический оркестр Львовской филармонии выступил в Карнеги-холле

Симфонический оркестр Львовской филармонии сейчас находится на гастролях в США Фото: Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraine / Facebook

"Гордость представлять Украину в этом концертном зале. Исторический момент. Эмоции переполняют", – говорится в комментарии артистов под фото, на котором они запечатлены после концерта на сцене Крнеги-холла.

"Наш оркестр шел к этому 120 лет. И теперь мы на этой сцене. Поздравляю каждого музыканта с этим вступлением и очень всеми горжусь", – после выступления сказал директор оркестра, флейтист Михаил Сосновский.

Музыканты в том числе исполнили:

камерную симфонию украинского композитора Евгения Станковича;

первый фортепианный концерт Иоганнеса Брамса вместе с украинско-американским пианистом Станиславом Христенко;

симфонию Антонина Дворжака №9 (другое название – "Из Нового света").