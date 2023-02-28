Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео

Артистка отметила, что приехала в обстреливаемый российскими оккупантами город на гастроли и вместе с коллегами выступит в Национальном театре оперы и балета.
"Родной, несломленный Харьков. Наконец-то. Боже, как мы соскучились", – написала она.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.