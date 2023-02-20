Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город

"Харьков поломанный, но не сломленный. Раненый, но живой", – написала ведущая.

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Никитюк также побывала на Северной Салтовке – самом разрушенном жилом массиве города.

"В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа как будто бы захотела прикрыть снегом разрушенные врагом дома. Снег, может, и прикрыл последствия, но мы все видим и будем помнить, что сделала "сосийская федерация", – поделилась впечатлениями ведущая.

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Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковской области.