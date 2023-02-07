Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2023
 
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Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике

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Никитюк: И снова эти фотки будут в топе
Никитюк: И снова эти фотки будут в топе
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 7 февраля опубликовала в Instagram подборку архивных снимков, на которых запечатлена с актером Игорем Новинчуком.

"И снова эти фотки будут в топе, поскольку на них не просто веселый пузатик, а мой дорогой друг и моя поддержка. Кто не знает, настоящее его имя – Игорь Игоревич, но в программе он – водитель маршрутки "Богдан", потому и назвали мы его Богдан Богданович", – объяснила Никитюк.

Она обратилась к другу.

"С днем рождения, дружбанчик, я тебя очень люблю и уважаю. Мы с тобой работаем и в прекрасный, и в несчастный день… Мы с тобой столько придумали и отсняли! И ни разу ты меня не подвел, т-а-а-а-к, пару раз по ямам провез, не предупредив, но это фигня! Благодарю тебя за твою любовь, преданность работе и дружбе, несмотря ни на что", – написала она.

В подборку Никитюк включила фото, на одном из которых запечатлена в ярком купальнике люминесцентного салатового цвета.

Новинчуку 7 февраля 2023 года исполнилось 36 лет.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

Теги: актер, купальник, телеведущая, Леся Никитюк, фото, Le Маршрутка
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