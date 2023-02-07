Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике

"И снова эти фотки будут в топе, поскольку на них не просто веселый пузатик, а мой дорогой друг и моя поддержка. Кто не знает, настоящее его имя – Игорь Игоревич, но в программе он – водитель маршрутки "Богдан", потому и назвали мы его Богдан Богданович", – объяснила Никитюк.

Она обратилась к другу.

"С днем рождения, дружбанчик, я тебя очень люблю и уважаю. Мы с тобой работаем и в прекрасный, и в несчастный день… Мы с тобой столько придумали и отсняли! И ни разу ты меня не подвел, т-а-а-а-к, пару раз по ямам провез, не предупредив, но это фигня! Благодарю тебя за твою любовь, преданность работе и дружбе, несмотря ни на что", – написала она.

В подборку Никитюк включила фото, на одном из которых запечатлена в ярком купальнике люминесцентного салатового цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Новинчуку 7 февраля 2023 года исполнилось 36 лет.