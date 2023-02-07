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07 февраля, 2023
 
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Никитюк в халате показала, как выглядит утром

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Никитюк: Доброе утро
Никитюк: Доброе утро
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 7 февраля в Instagram Stories обнародовала фото, на котором запечатлена перед зеркалом.

Телеведущая позировала в черном халате и с полотенцем на голове, а также с патчами под глазами. На снимке она засветила букет бордовых роз.

"А я напоминаю... У нас у всех все будет "збс". У тех – нет! Доброе утро", – написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

6 февраля Никитюк публиковала фото, которое сняла в постели.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, зеркало
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