Никитюк в халате показала, как выглядит утром

Телеведущая позировала в черном халате и с полотенцем на голове, а также с патчами под глазами. На снимке она засветила букет бордовых роз.

"А я напоминаю... У нас у всех все будет "збс". У тех – нет! Доброе утро", – написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

6 февраля Никитюк публиковала фото, которое сняла в постели.