"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках

Огневич снялась в полный рост, стоя боком к объективу.
"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь, и стремиться к большему. Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше", – написала она.
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5 февраля Огневич опубликовала другие кадры этой же фотосессии.
"Я просто не могу больше держать эту красоту! Есть большой соблазн показать полный сет, но буду делиться постепенно", – написала певица.
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Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Днем 31 декабря 2022 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. В результате ракетного удара по Киеву один человек погиб, 22 пострадали. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и Дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру.