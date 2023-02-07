"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках

Огневич снялась в полный рост, стоя боком к объективу.

"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь, и стремиться к большему. Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

5 февраля Огневич опубликовала другие кадры этой же фотосессии.

"Я просто не могу больше держать эту красоту! Есть большой соблазн показать полный сет, но буду делиться постепенно", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)