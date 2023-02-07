Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2023
 
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"Я просто не могу больше держать эту красоту!" Огневич снялась в прозрачных брюках

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Огневич: Жить здесь и сейчас&hellip;
Огневич: Жить здесь и сейчас… 
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 6 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в топе-бюстье с перьями и прозрачных брюках из кружевной ткани.

Огневич снялась в полный рост, стоя боком к объективу.

"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь, и стремиться к большему. Найти на себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить себя за все, что имеешь, за то, что уже сделано, пройдено и… продолжать идти дальше", – написала она.

5 февраля Огневич опубликовала другие кадры этой же фотосессии.

"Я просто не могу больше держать эту красоту! Есть большой соблазн показать полный сет, но буду делиться постепенно", – написала певица.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Днем 31 декабря 2022 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. В результате ракетного удара по Киеву один человек погиб, 22 пострадали. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и Дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру.

Теги: Злата Огневич, фотосессия, певица, фото
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