Никитюк показала фото, которое сделала в постели

Никитюк: Маска, круассан, кофе и хорошие новости с фронта. Все, что надо для хорошего воскресенья Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк снялась в постели, держа чашку кофе. Рядом на тарелке лежит круассан.

"Маска, круассан, кофе и хорошие новости с фронта. Все, что надо для хорошего воскресенья", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк периодически показывает свои бьюти-процедуры. Она снялась во время того, как ей делали массаж ягодиц и массаж лица маслом.