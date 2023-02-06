Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
Новости

Никитюк показала фото, которое сделала в постели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк: Маска, круассан, кофе и хорошие новости с фронта. Все, что надо для хорошего воскресенья
Никитюк: Маска, круассан, кофе и хорошие новости с фронта. Все, что надо для хорошего воскресенья
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 5 февраля в Instagram Stories показала свой завтрак.

Никитюк снялась в постели, держа чашку кофе. Рядом на тарелке лежит круассан.

"Маска, круассан, кофе и хорошие новости с фронта. Все, что надо для хорошего воскресенья", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк периодически показывает свои бьюти-процедуры. Она снялась во время того, как ей делали массаж ягодиц и массаж лица маслом.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: кофе, телеведущая, Леся Никитюк, фото, завтрак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля и тот отказался от показаний
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля и тот отказался от показаний
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали “не рабочий“. Так сохранили оборудование от оккупантов
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали “не рабочий“. Так сохранили оборудование от оккупантов
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами
  Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Никитюк показала фото, которое сделала в постели
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Галина ГРИШИНА
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс.
"Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета – £10 тыс.
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 