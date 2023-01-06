Никитюк показала, как ей делают массаж маслом

Никитюк отметила, что со стороны может показаться, что просто льется теплое масло на лоб, и непонятно, "в чем прикол".

"К аюрведе надо прийти", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая призналась, что многие подписчики спросили ее, как потом помыть голову. Она ответила: "Шампунем".

Фото: lesia_nikituk / Instagram