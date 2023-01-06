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06 января, 2023
 
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Никитюк показала, как ей делают массаж маслом

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Никитюк отдыхает в Трускавце
Никитюк отдыхает в Трускавце
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая находится в Трускавце, 6 января в Stories Instagram опубликовала снимки, сделанные во время аюрведического массажа широдхара.

Никитюк отметила, что со стороны может показаться, что просто льется теплое масло на лоб, и непонятно, "в чем прикол".

"К аюрведе надо прийти", – написала она. 

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая призналась, что многие подписчики спросили ее, как потом помыть голову. Она ответила: "Шампунем".

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Широдхара – это аюрведический массаж головы и шеи с помощью масел.

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, массаж
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