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05 января, 2023
 
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Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи

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Никитюк отдыхает в Трускавце
Никитюк отдыхает в Трускавце
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая находится в Трускавце, 5 января в Stories Instagram опубликовала фото из спортзала.

На снимке Никитюк запечатлена в черном облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин с кружевными вставками. Делая зеркальное селфи, она снялась с широко разведенными ногами. 

На фото Никитюк также показала свою подругу, стоящую на голове. Она тоже снялась в черной одежде для тренировок.

"Две спортивные леди передают вам привет", – написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, ноги
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