Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи

На снимке Никитюк запечатлена в черном облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин с кружевными вставками. Делая зеркальное селфи, она снялась с широко разведенными ногами.

На фото Никитюк также показала свою подругу, стоящую на голове. Она тоже снялась в черной одежде для тренировок.

"Две спортивные леди передают вам привет", – написала Никитюк.

Фото: lesia_nikituk / Instagram