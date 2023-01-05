"Очень красивый момент". Мишина позировала перед камерой, выставив ноги к объективу

"Это был прекрасный момент, который останется в моем Instagram и никогда больше не повторится. В таком объеме, с такими эмоциями и чувствами. Но моменты – "равно" жизнь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna * (@misha.k.ua)

"Очень красивый момент", – прокомментировала подписчица usercomfy47201.