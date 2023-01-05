"Очень красивый момент". Мишина позировала перед камерой, выставив ноги к объективу

"Это был прекрасный момент, который останется в моем Instagram и никогда больше не повторится. В таком объеме, с такими эмоциями и чувствами. Но моменты – "равно" жизнь", – написала она.
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"Очень красивый момент", – прокомментировала подписчица usercomfy47201.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. В 2020-м актриса была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.