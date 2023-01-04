Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео

"Упс-танец в среду", – написала она.
В ролике Лебедь предстала в купальнике с черным бюстгальтером и красными плавками, а также в шапке Санта-Клауса. Во время танца она не удержалась и упала в чан с горячей водой, от которой шел пар.
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"Эта харизма даже сама себя с ног сбила", – прокомментировала подписчица mitrofanova_ann_.
Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале".
Она состоит в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.