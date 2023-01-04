Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео

"Упс-танец в среду", – написала она.

В ролике Лебедь предстала в купальнике с черным бюстгальтером и красными плавками, а также в шапке Санта-Клауса. Во время танца она не удержалась и упала в чан с горячей водой, от которой шел пар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed)

"Эта харизма даже сама себя с ног сбила", – прокомментировала подписчица mitrofanova_ann_.