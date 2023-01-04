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04 января, 2023
 
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Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео

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Лебедь: Упс-танец в среду
Лебедь: Упс-танец в среду
Фото: elena_kristina_lebed / Instagram

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь 4 января опубликовала в Instagram ролик, снятый в сауне.

"Упс-танец в среду", – написала она.

В ролике Лебедь предстала в купальнике с черным бюстгальтером и красными плавками, а также в шапке Санта-Клауса. Во время танца она не удержалась и упала в чан с горячей водой, от которой шел пар.

"Эта харизма даже сама себя с ног сбила", – прокомментировала подписчица mitrofanova_ann_.

Контекст:

Елена-Кристина Лебедь ведет программу "Аферисты в сетях" на "Новом канале".

Она состоит в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Теги: купальник, телеведущая, Елена-Кристина Лебедь, бюстгальтер, ролик, плавки
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