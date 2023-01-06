Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2023
 
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"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото

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Loboda: Що тобі, мамо, знову не спиться вночі, про що твої думи шепочуть...
Loboda: Що тобі, мамо, знову не спиться вночі, про що твої думи шепочуть...
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda 5 января в Instagram разместила подборку своих новых снимков.

Певица позировала в пижаме в постели.

Що тобі, мамо, знову не спиться вночі,
Про що твої думи шепочуть,
Які слова шукаєш ти у душі,
Щоб тількі рідні побачити очі, – написала  Loboda.

Вероятно, это слова новой песни исполнительницы. Откуда именно этот текст, она не указала.

"Непревзойденная женщина", – прокомментировала подписчица k.ivank_a.

Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 18 октября Loboda заявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня, а в ноября – еще 1 млн грн.

В настоящее время артистка проживает в Латвии.

25 ноября стало известно о намерении Литвы внести Loboda в список персон нон грата. Loboda назвала эту информацию "вбросом и черным пиаром в ее адрес".

В конце ноября МИД Литвы заявил, что нет причин для объявления персоной нон грата Loboda.

Теги: Loboda, певица, фото, постель
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