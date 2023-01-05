Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2023
 
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Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео

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Спирс: Я просто сказала: "Продолжай трясти своей задницей" и делала это три часа!
Спирс: Я просто сказала: "Продолжай трясти своей задницей" и делала это три часа!
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 5 января разместила в Instagram ролик, в котором показала, как танцует одна в зале.

Певица предстала в топе, спущенных шортах и красных перчатках-митенках.

"Медитировала под Hips Don’t Lie [колумбийской певицы] Шакиры. Я просто сказала: "Продолжай трясти своей задницей" и делала это три часа! Не очень пунктуально, и, вероятно, через два дня снесут… Но я думаю, что только что нашла площадку", – написала она.

В финале танца Спирс поднесла пламя зажигалки к языку.

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

9 июня 2022 года Спирс вышла замуж за американского тренера иранского происхождения Сэма Асгари. 28-летний Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат. 

Теги: видео, Бритни Спирс, певица, ролик
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