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04 января, 2023
 
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"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном

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Могилевская рассказала о личной жизни
Могилевская рассказала о личной жизни
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская в интервью ТСН на канале "1+1" 1 января призналась, что в ее жизни появился мужчина.

Певица рассказала, что, невзирая на войну, старается жить спокойной жизнью.

"Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие", – рассказала певица.

Могилевская призналась, что влюблена.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ехать музыканты, боялся вообще кто-то ехать. Мы вдвоем проехали всю страну. Были в госпиталях, воинских частях, детских домах, домах для пожилых людей", – отметила исполнительница.

Контекст:

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Могилевская летом 2022 года говорила, что ее новый избранник долгое время жил в США. Певица также призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

Теги: оружие, любовь, Наталья Могилевская, певица, мужчины
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