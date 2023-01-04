"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном

Певица рассказала, что, невзирая на войну, старается жить спокойной жизнью.

"Первую неделю было страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, у него есть оружие", – рассказала певица.

Могилевская призналась, что влюблена.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ехать музыканты, боялся вообще кто-то ехать. Мы вдвоем проехали всю страну. Были в госпиталях, воинских частях, детских домах, домах для пожилых людей", – отметила исполнительница.