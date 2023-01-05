"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала

"У меня с этим проблемка. Сейчас снова +6 кг. Эти качели изрядно мне надоели. Не получается у меня питаться чисто во время стресса", – рассказала Димопулос.

Певица сопроводила пост своим снимком, на котором запечатлена в коротком платье.

Контекст:

Санта Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). От отношений с украинским шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

10 марта 2022 года Димопулос назвала действия российских оккупантов по отношению к мирному населению Украины геноцидом. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка находилась за границей. Она не называла страну своего проживания.