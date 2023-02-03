"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги

"Некоторые моменты – золотые", – написала она.

Кунаки позировала сидя на траве, скрестив ноги. Модель отметила, что автор фото – Брюс Вебер.

29 января Кунаки показала кадры фотосессии, сделанные тем же фотографом. Это цветные и черно-белые снимки. На фото модель запечатлена в нескольких купальниках: цельных и раздельных.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе (Франция). Ее мать – итальянка родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).