Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках

Квиткова позировала в ярко-оранжевом купальнике. Блогер засветила бюст в бюстгальтере от купальника с бретелями на завязках.

Во время отдыха на Мальдивах Квиткова также снималась в черном бикини. Фото она публиковала в Instagram.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.