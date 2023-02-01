Квиткова снялась топлес на пляже

Квиткова позирует в кадре в темное время суток, стоя перед камерой в шортах и топе. На нескольких снимках она запечатлена топлес. Публикацию блогер оставила без комментариев.

21 января, за неделю до того, как отправиться на отдых вместе с сыном, Квиткова заявила о расставании с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным. По словам Квитковой, мужу не нравилось, что она много работает, и это стало причиной разрыва отношений.

Комментируя поезду на Мальдивы, Квиткова заявила, что в том числе отправилась туда, чтобы "переосмыслить события".

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