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01 февраля, 2023
 
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Квиткова снялась топлес на пляже

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Квиткова отдыхает на Мальдивах вместе с сыном
Квиткова отдыхает на Мальдивах вместе с сыном
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер Дарья Квиткова 1 февраля разместила в Instagram свои новые пляжные фото, на которых запечатлена во время отдыха на Мальдивах.

Квиткова позирует в кадре в темное время суток, стоя перед камерой в шортах и топе. На нескольких снимках она запечатлена топлес. Публикацию блогер оставила без комментариев.

21 января, за неделю до того, как отправиться на отдых вместе с сыном, Квиткова заявила о расставании с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным. По словам Квитковой, мужу не нравилось, что она много работает, и это стало причиной разрыва отношений.

Комментируя поезду на Мальдивы, Квиткова заявила, что в том числе отправилась туда, чтобы "переосмыслить события".

Новые фото блогера можно посмотреть здесь.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мальдивы, топлес, Дарья Квиткова
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