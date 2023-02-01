Квиткова снялась топлес на пляже

Квиткова позирует в кадре в темное время суток, стоя перед камерой в шортах и топе. На нескольких снимках она запечатлена топлес. Публикацию блогер оставила без комментариев.
21 января, за неделю до того, как отправиться на отдых вместе с сыном, Квиткова заявила о расставании с мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным. По словам Квитковой, мужу не нравилось, что она много работает, и это стало причиной разрыва отношений.
Комментируя поезду на Мальдивы, Квиткова заявила, что в том числе отправилась туда, чтобы "переосмыслить события".
Новые фото блогера можно посмотреть здесь.
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.