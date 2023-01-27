Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем

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По словам блогера, которая 21 января заявила о расставании со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным, она намерена переосмыслить события в своей жизни.
"Я взяла с собой только одну книгу – "Радикальное прощение" [американского писателя Колина Типпинга]. Сказать, что книга может кардинально изменить человека не могу, но использовать ее для очищения себя, переосмысления определенных событий, людей из своей жизни, нового взгляда на окружение обязательно будет полезно", – написала она.
Свой пост блогер проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с дальнего ракурса в бикини.
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Квиткова также крупным планом показала, как выглядит в бикини.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары.