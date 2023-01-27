Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем

Квиткова: Я взяла с собой только одну книгу – "Радикальное прощение" Фото: kvittkova / Instagram

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По словам блогера, которая 21 января заявила о расставании со своим мужем, украинским ведущим Никитой Добрыниным, она намерена переосмыслить события в своей жизни.

"Я взяла с собой только одну книгу – "Радикальное прощение" [американского писателя Колина Типпинга]. Сказать, что книга может кардинально изменить человека не могу, но использовать ее для очищения себя, переосмысления определенных событий, людей из своей жизни, нового взгляда на окружение обязательно будет полезно", – написала она.

Свой пост блогер проиллюстрировала снимком, на котором запечатлена с дальнего ракурса в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Квиткова также крупным планом показала, как выглядит в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)