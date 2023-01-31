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01 февраля, 2023
 
Новости

Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться

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Квиткова после расставания с мужем отправилась на Мальдивы
Квиткова после расставания с мужем отправилась на Мальдивы
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер Дарья Квиткова 31 января разместила в Instagram фото, на которых запечатлена на пляже в бикини и широких брюках с низкой талией.

"Очень часто вижу сообщения, где я нахожу вдохновение пойти в зал. Мой ответ всегда один  мотивация и желание. Я нашла свой "рецепт" – и поэтому люблю ходить в спортзал, – написала блогер. – Найдите свою мотивацию, в чем-то или ком-то, и вы даже не поймете, откуда будут браться силы, чтобы вставать с кровати и заниматься".  

"Титул самого красивого пресса среди украинских блогеров должен быть ваш",  отреагировали в сети.

"Ох, этот пресс. Мотивирует", – восхитились фолловеры.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

21 января Квиткова заявила о расставании с Добрыниным, а спустя неделю после этого рассказала, что вместе с сыном отдыхает на Мальдивах.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Дарья Квиткова, пресс
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