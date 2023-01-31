Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться

"Очень часто вижу сообщения, где я нахожу вдохновение пойти в зал. Мой ответ всегда один – мотивация и желание. Я нашла свой "рецепт" – и поэтому люблю ходить в спортзал, – написала блогер. – Найдите свою мотивацию, в чем-то или ком-то, и вы даже не поймете, откуда будут браться силы, чтобы вставать с кровати и заниматься".

"Титул самого красивого пресса среди украинских блогеров должен быть ваш", – отреагировали в сети.

"Ох, этот пресс. Мотивирует", – восхитились фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)