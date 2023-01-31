Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться

"Очень часто вижу сообщения, где я нахожу вдохновение пойти в зал. Мой ответ всегда один – мотивация и желание. Я нашла свой "рецепт" – и поэтому люблю ходить в спортзал, – написала блогер. – Найдите свою мотивацию, в чем-то или ком-то, и вы даже не поймете, откуда будут браться силы, чтобы вставать с кровати и заниматься".
"Титул самого красивого пресса среди украинских блогеров должен быть ваш", – отреагировали в сети.
"Ох, этот пресс. Мотивирует", – восхитились фолловеры.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
21 января Квиткова заявила о расставании с Добрыниным, а спустя неделю после этого рассказала, что вместе с сыном отдыхает на Мальдивах.