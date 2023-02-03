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03 февраля, 2023
 
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"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост

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Квиткова: Гуляли по острову, увидела красивый свет
Квиткова: Гуляли по острову, увидела красивый свет
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Дарья Квиткова 2 февраля в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных во время отдыха на Мальдивах.

"Гуляли по острову, увидела красивый свет и мне срочно захотелось сделать красивые кадры", – написала она.

Блогер запечатлена в черном цельном купальнике в полный рост.

Квиткова также показывала фото в раздельном купальнике c микроплавками.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

Теги: купальник, блогеры, Мальдивы, отдых, фото, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, блогер
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