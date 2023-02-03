Мишина показала фото в мокром купальнике

Актриса снялась в мокром черном цельном купальнике и шапочке для плавания. Она позировала возле края бассейна, находясь частично в воде.
"Каждая новая цель – шаг к новой тебе. Когда вы думаете, что что-то сложно, – это ваш мозг делает выводы. Основываясь только на вашем прошлом опыте. И в основном негативном. Как будет на самом деле, вы не знаете", – написала Мишина.
Актриса и ранее делилась своими мотивационными мыслями.
"Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте", – заверяла она.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.