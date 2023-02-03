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03 февраля, 2023
 
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Мишина показала фото в мокром купальнике

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Мишина: "Каждая новая цель шаг к новой тебе
Мишина: "Каждая новая цель – шаг к новой тебе
Фото: misha.k.ua / Instagram

33-летняя украинская актриса Ксения Мишина 3 февраля в Instagram Stories опубликовала фото, для которого позировала в бассейне.

Актриса снялась в мокром черном цельном купальнике и шапочке для плавания. Она позировала возле края бассейна, находясь частично в воде.

"Каждая новая цель – шаг к новой тебе. Когда вы думаете, что что-то сложно, – это ваш мозг делает выводы. Основываясь только на вашем прошлом опыте. И в основном негативном. Как будет на самом деле, вы не знаете", – написала Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса и ранее делилась своими мотивационными мыслями.

"Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте", – заверяла она.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: плавание, купальник, актриса, фото, Ксения Мишина, Холостячка, бассейн
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