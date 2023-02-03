Мишина показала фото в мокром купальнике

Мишина: "Каждая новая цель – шаг к новой тебе Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса снялась в мокром черном цельном купальнике и шапочке для плавания. Она позировала возле края бассейна, находясь частично в воде.

"Каждая новая цель – шаг к новой тебе. Когда вы думаете, что что-то сложно, – это ваш мозг делает выводы. Основываясь только на вашем прошлом опыте. И в основном негативном. Как будет на самом деле, вы не знаете", – написала Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса и ранее делилась своими мотивационными мыслями.

"Справитесь с собой – любая проблема станет только орешком в ваших руках. Проверьте", – заверяла она.