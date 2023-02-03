В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023

"Три года назад", – написала она.

Лопес в 2020 году была хедлайнером Супербоула вместе с колумбийской певицей Шакирой.

Контекст:

Супербоул – это финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

В 2023 году хедлайнером объявлена американская певица Рианна.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.