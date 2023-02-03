64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях

"Какие песни я должна сыграть в [концертном турне] The Celebration Tour?" – спросила она.

Мадонна анонсировала предстоящий концертный тур 29 января 2023 года.

Контекст:

The Celebration Tour – предстоящий 12-й концертный тур Мадонны. Его начало запланировано на 15 июля 2023 года в Ванкувере, а конец – на 1 декабря в Амстердаме.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".