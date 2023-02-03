Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2023
 
Новости

"Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Loboda: Пізнайте гнів українських синів,Що перепишуть ваші долі за ці ріки крові
Loboda: Пізнайте гнів українських синів,Що перепишуть ваші долі за ці ріки крові
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda на своем YouTube-канале презентовала песню "По-українськи" на украинском языке.

"Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо.
Ви так підступливо напали, а ми не відступимо,
Бо дух свободи у кожній клітинці,
Ми кожного із вас зустрінемо по-українськи", – поется в композиции о войне РФ против Украины.

Певица воспела дух украинских воинов.

"І що ви казали про декілька днів?
Наш дух – ніби гори
Під самим небом, на всі простори
Пізнайте гнів українських синів,
Що перепишуть ваші долі за ці ріки крові", – спела Loboda.

Трек сопровождает изображение певицы, стоящей на холме с мечом в руке. Вероятно, здесь прослеживается отсылка к монументу "Родина-мать".

видео

Аудио: LOBODA / YouTube
Теги: Украина, война, война России против Украины, Loboda, аудио, певица, трек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
Дмитрий ГОРДОН
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
Дмитрий ГОРДОН
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
Салем: Русскому языку остался где-то год и его вообще не будет
Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет
Галина ГРИШИНА
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 