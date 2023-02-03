  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио

"Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо.

Ви так підступливо напали, а ми не відступимо,

Бо дух свободи у кожній клітинці,

Ми кожного із вас зустрінемо по-українськи", – поется в композиции о войне РФ против Украины.

Певица воспела дух украинских воинов.

"І що ви казали про декілька днів?

Наш дух – ніби гори

Під самим небом, на всі простори

Пізнайте гнів українських синів,

Що перепишуть ваші долі за ці ріки крові", – спела Loboda.

Трек сопровождает изображение певицы, стоящей на холме с мечом в руке. Вероятно, здесь прослеживается отсылка к монументу "Родина-мать".