"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк показала, как ей делают массаж ягодиц

"На эндосферу пришла. Сейчас этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана", – написала она.

Никитюк предстала лежащей на животе.





Скриншот : lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая в ролике также показала ягодицы крупным планом. Она предстала без трусов, но накрытая по центру пятой точки белым полотенцем.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram