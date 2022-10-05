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05 октября, 2022
 
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"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк показала, как ей делают массаж ягодиц

Никитюк: На эндосферу пришла
Никитюк: На эндосферу пришла
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 5 октября опубликовала в Instagram Stories ролик, снятый в массажном салоне.

"На эндосферу пришла. Сейчас этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана", – написала она.

Никитюк предстала лежащей на животе. 


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Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая в ролике также показала ягодицы крупным планом. Она предстала без трусов, но накрытая по центру пятой точки белым полотенцем.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, трусы, массаж, ягодицы
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