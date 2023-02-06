Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото

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Сопонару: Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились
Сопонару: Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились
Фото: soponaru / Instagram

Украинская актриса Ирина Сопонару опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена во время прогулки по Нью-Йорку (США).

Сопонару снялась в черном пуховике, синих джинсах, сапогах цвета фуксии и шапке им в тон.

Актриса сообщила, что на концерте "Лиги смеха", который состоялся в Нью-Йорке, удалось собрать $22 тыс. в пользу фонда "Ліга допомоги", который оказывает помощь людям, пострадавшим от действий российских агрессоров в Киевской области.

"Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились", – написала она.

Также Сопонару снялась на фоне статуи "Атакующий бык", созданной американским скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Она находится на севере парка Боулинг-Грин.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: актриса, фото, Ирина Сопонару
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