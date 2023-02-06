Сопонару снялась на улице в Нью-Йорке. Фото

Сопонару: Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились Фото: soponaru / Instagram

Сопонару снялась в черном пуховике, синих джинсах, сапогах цвета фуксии и шапке им в тон.

Актриса сообщила, что на концерте "Лиги смеха", который состоялся в Нью-Йорке, удалось собрать $22 тыс. в пользу фонда "Ліга допомоги", который оказывает помощь людям, пострадавшим от действий российских агрессоров в Киевской области.

"Спасибо всем украинцам, которые пришли на концерт и присоединились", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Также Сопонару снялась на фоне статуи "Атакующий бык", созданной американским скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Она находится на севере парка Боулинг-Грин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)