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06 февраля, 2023
 
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Лонгория показала, как готовит омлет

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Яйца нужно предварительно взбить в отдельной емкости
Яйца нужно предварительно взбить в отдельной емкости
Фото:depositphotos.com

Американская актриса мексиканского происхождения Ева Лонгория на своей странице в Instagram 2 февраля опубликовала видео, снятое на кухне.

Актриса показала, как готовит омлет на завтрак.

Она предварительно в отдельной емкости взбила венчиком яйца. На разогретую сковороду положила два кусочка масла. Вылила яйца. Положила сверху мелко порезанную ветчину, измельченный шнитт-лук и крем-сыр. С помощью лопатки свернула яйцо в рулет. 

Контекст:

Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Теги: Ева Лонгория, актриса, рецепт, яйца, завтрак
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