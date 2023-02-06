Лонгория показала, как готовит омлет

Актриса показала, как готовит омлет на завтрак.
Она предварительно в отдельной емкости взбила венчиком яйца. На разогретую сковороду положила два кусочка масла. Вылила яйца. Положила сверху мелко порезанную ветчину, измельченный шнитт-лук и крем-сыр. С помощью лопатки свернула яйцо в рулет.
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Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".