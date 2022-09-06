Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном

Сын актрисы танцевал вместе с матерью, стоя на столе.

"Мой маленький партнер по танцам", – подписала ролик Лонгория.

Контекст:

Ева Лонгория известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).

Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".

Сына Сантьяго Лонгория родила 19 июня 2018 года в одном из госпиталей Лос-Анджелеса. Для нее ребенок стал первым. Для ее супруга, президента компании Televisa Хосе Антонио Бастона – четвертым. Пара оформила отношения весной 2016 года.