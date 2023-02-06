Мишина выехала из Украины вместе с сыном

Фото были сделаны в аэропорту Загреба (Хорватия).

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Конечным пунктом путешествия оказалась Бельгия. 6 февраля Мишина разместила фото, сделанное в Антверпене.

"Счастье – это так просто", – писала она.

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Контекст:

Вероятно, в Бельгию Мишина отправилась по работе. Там проходили съемки сериала "Честная сделка" (2021) с ее участием. А весной 2022 года – продолжение сериала. Мишина в апреле также выезжала на работу в Бельгию.

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.