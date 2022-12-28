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28 декабря, 2022
 
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Мишина снялась перед зеркалом без одежды

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Мишина родилась в 1989 году в Севастополе
Мишина родилась в 1989 году в Севастополе
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 28 декабря разместила в Instagram Stories селфи-видео, в котором запечатлена перед зеркалом без одежды.

Артистка позирует в ванной комнате на фоне душевой кабины в черных трусах и топе.

"Привет",  коротко подписала она ролик.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: актриса, Ксения Мишина
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