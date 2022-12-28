"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина

Украинская национальная полиция процитировала Толкина, который сказал, что зло не способно создать ничего нового, а может только обезобразить и уничтожить Фото: Патрульна поліція України / Facebook

"Уже видим, как горит и пылает Мордор", – говорится в публикации.

Авторы поста также процитировали британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, который сказал, что "зло не способно создать ничего нового. Оно может только обезобразить и уничтожить то, что было изобретено силами добра".

"Я в восторге от вашего эсэмэмщика", – отреагировали украинцы.

"Ребята, пусть горит. Выпейте пока кофе", – прокомментировали подписчики.