"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина

"Уже видим, как горит и пылает Мордор", – говорится в публикации.
Авторы поста также процитировали британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, который сказал, что "зло не способно создать ничего нового. Оно может только обезобразить и уничтожить то, что было изобретено силами добра".
"Я в восторге от вашего эсэмэмщика", – отреагировали украинцы.
"Ребята, пусть горит. Выпейте пока кофе", – прокомментировали подписчики.
Пост с охваченным огнем Кремлем появился на странице Патрульной полиции после того, как стало известно, что лидерам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите в Санкт-Петербурге (РФ) были вручены "клубные кольца" с новогодними поздравлениями и цифрой "2023".
В соцсетях сравнили эти девять колец с девятью кольцами власти из произведений Толкина. Эти кольца дал королям людей Саурон (выкованы они были при его участии), владыка Мордора и величайший враг свободных народов Средиземья, чтобы поработить их.