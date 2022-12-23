Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2022
 
Новости

"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Что может вызвать еще большую гордость, чем понимание того, что ты украинка?
Мишина: Что может вызвать еще большую гордость, чем понимание того, что ты – украинка?
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 22 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в прозрачном платье без бретелек, украшенном стразами.

Актриса позирует в кадре с распущенными волосами.

"Что может вызвать еще большую гордость, чем понимание того, что ты – украинка?" – подписала фото Мишина.

"Боже, какая красота",  восхитились образом артистки поклонники.

"Что-то здесь стало горячо", – написали фолловеры.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: платье, актриса, Ксения Мишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
  Шустер: Лучше, чтобы трибунал прошел в РФ, и все граждане его смотрели в прямом эфире и узнали, что натворили их власть, военные, их дети
Алеся БАЦМАН
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
"Украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей свободы". Полный текст выступления Зеленского в Конгрессе
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
  Защитник "Азовстали" Цисарук: Мы продолжаем воевать. Уверен, именно "Азов" первым войдет в освобожденный Мариуполь
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга
"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
Ким ответил на вопрос, что бы он сказал Путину
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Перелом ребра и сотрясение. Jerry Heil пришла в сознание и показала момент падения с трехметровой высоты в оркестровую яму
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Роднянский о Зеленском в Конгрессе: Смотрел и думал о причудах судьбы. Как быстро она превратила актера в признанного лидера свободного мира
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Свитолина спустя два месяца после родов возобновила тренировки
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
Украинский фильм "Клондайк" не вошел в шорт-лист премии "Оскар"
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Мы не виделись 10 лет". 45-летний Панин встретился в Испании с 52-летней Билык. Ранее певица говорила, что спасла артиста от суицида
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Это такие же люди, как и мы с вами, которые всю зиму будут бороться, чтобы выжить". Стиллер призвал США помочь Украине
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"Лыжный сезон сегодня стартовал". Витвицкая отправилась в Буковель
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
"В эти темные времена в нашей семье произошло светлое событие". Украинский хореограф Ксения Горб впервые стала матерью
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
  "Признание в любви между смелостью и нежностью". Военнослужащий ВСУ Вышебаба с певицей Nichka записали песню "Кохатись". Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 