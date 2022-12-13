"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото

"Короче, за красивое тело надо бороться", – написала она.

Ранее Мишина говорила, что ежедневно выполняет упражнение "вакуум", так как оно помогает животу быть плоским и подтянутым.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.