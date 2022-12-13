Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2022
 
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"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото

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Мишина ежедневно выполняет упражнение "вакуум" для плоского живота
Мишина ежедневно выполняет упражнение "вакуум" для плоского живота
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 13 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в топе и лосинах во время тренировки в зале.

"Короче, за красивое тело надо бороться", –  написала она.

Ранее Мишина говорила, что ежедневно выполняет упражнение "вакуум", так как оно помогает животу быть плоским и подтянутым.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: актриса, Ксения Мишина, фитнес
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