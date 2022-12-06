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06 декабря, 2022
 
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Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали

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Мишина: Надо ли что-то писать об эмоциях? Еще одна маленькая мечта
Мишина: Надо ли что-то писать об эмоциях? Еще одна маленькая мечта
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 5 декабря опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в Венеции (Италия).

"Надо ли что-то писать об эмоциях? Еще одна маленькая мечта", – подписала она фото.

"Как вам радуется во время такой беды в родном доме: не осуждаю. Не могу понять, не могу представить, как все легко и просто переворачивается и "Я в Венеции, вау", – отреагировали в сети. 

"Какая красивенькая", – восхитились поклонники.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: Италия, актриса, Ксения Мишина
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