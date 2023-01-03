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03 января, 2023
 
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"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией

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Мишина родилась в 1989 году в Севастополе
Мишина родилась в 1989 году в Севастополе
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 3 января разместила в Instagram снимки с новой фотосессии.

Актриса позирует на фото в черном платье с вырезом на спине. 

"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно", – отреагировали в сети.

"Волшебная и сексуальная", – восхитились поклонники.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном, которого воспитывает сама, уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: актриса, Ксения Мишина
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