Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2022
 
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"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля

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Мишина: Это были мои последние красивые кудряшки в этом году
Мишина: Это были мои последние красивые кудряшки в этом году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 29 декабря опубликовала в Instagram снимки, которые были сделаны за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Эти кадры были сделаны 23 февраля 2022 года. После этой съемки я сразу поехала в аэропорт, а потом началась новая история нашей страны. И хоть это были мои последние красивые кудряшки в этом году, я верю, что это только начало больших перемен в нашем обществе и нашем искусстве. Скоро мрак рассеется и мы обязательно почувствуем тепло солнца в наших украинских сердцах", – написала артистка.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: война России против Украины, актриса, Ксения Мишина
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