  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео

Показ комедии "Сусідка" с Мишиной в главной роли состоится 29 декабря Фото: ffilms_company / Instagram

Показ картины в украинских кинотеатрах начнется 29 декабря.

В фильме также снимались украинский актер Артемий Егоров, украинская певица Анна Тринчер и основатель интернте-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Он сыграл в картине самого себя.

Фильм снят режиссером Наталией Пасеницкой по сценарию украинской писательницы Ирены Карпы. Саундтрек к картине записали украинские артисты Monatik и Roxolana.

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Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube