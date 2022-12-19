  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео

Показ картины в украинских кинотеатрах начнется 29 декабря.
В фильме также снимались украинский актер Артемий Егоров, украинская певица Анна Тринчер и основатель интернте-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Он сыграл в картине самого себя.
Фильм снят режиссером Наталией Пасеницкой по сценарию украинской писательницы Ирены Карпы. Саундтрек к картине записали украинские артисты Monatik и Roxolana.
Изначально премьера картины была запланирована на 3 марта, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину показ был отменен.