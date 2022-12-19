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19 декабря, 2022
 
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Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео

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Показ комедии "Сусідка" с Мишиной в главной роли состоится 29 декабря
Показ комедии "Сусідка" с Мишиной в главной роли состоится 29 декабря
Фото: ffilms_company / Instagram

Официальный трейлер украинской комедии "Сусідка", главную роль в которой сыграла украинская актриса Ксения Мишина, 15 декабря опубликован на YouTube-канале дистрибьюторской компании B&H Film Distribution Company.

Показ картины в украинских кинотеатрах начнется 29 декабря.

В фильме также снимались украинский актер Артемий Егоров, украинская певица Анна Тринчер и основатель интернте-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Он сыграл в картине самого себя.

Фильм снят режиссером Наталией Пасеницкой по сценарию украинской писательницы Ирены Карпы. Саундтрек к картине записали украинские артисты Monatik и Roxolana.

ВИДЕО
Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube
Контекст:

Изначально премьера картины была запланирована на 3 марта, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину показ был отменен.

Теги: Дмитрий Гордон, кино, Ирена Карпа, Анна Тринчер, Ксения Мишина, Артемий Егоров
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