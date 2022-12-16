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16 декабря, 2022
 
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Вышел трейлер польско-украинской драмы "Щедрик". Видео

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Премьера "Щедрика" состоится в работающих украинских кинотеатрах 5 января 2023 года
Премьера "Щедрика" состоится в работающих украинских кинотеатрах 5 января 2023 года
Фото: Щедрик/Shchedryk / Facebook

15 декабря на официальной странице в Facebook польско-украинской исторический драмы "Щедрик", снятой украинским режиссером Алесей Моргунец-Исаенко, опубликован официальный трейлер картины.

Премьера "Щедрика" состоится в работающих украинских кинотеатрах 5 января 2023 года.

В картине показаны судьбы проживающих под одной крышей украинской, польской и еврейской семей во время событий, которые происходили в Ивано-Франковске во время Второй мировой войны. Для воспроизведения исторической действительности авторы консультировались с историками и краеведами. 

"Украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть с ее памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкой и советской оккупации", – говорится в описании фильма.

https://www.facebook.com/shchedrykfilm/videos/869564200891878/

Теги: кино, Ивано-Франковск, трейлер, Щедрик, премьера
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