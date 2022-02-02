  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео

Премьера фильма с участием Гордона состоится 3 марта
Фото: gordondmytro / Instagram
1 февраля на YouTube-канале F Films опубликован трейлер украинской романтической комедии "Сусідка", в которой в роли самого себя снялся украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Главные роли в картине сыграли украинская актриса Ксения Мишина и актер Артемий Егоров.
Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 3 марта. Сценарий написала украинская писательница Ирена Карпа, картину сняла режиссер Наталия Пасеницкая.
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